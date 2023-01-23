『ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ B4・13インチPC収納可 ショルダーベルト着脱可 メンズ Ｚ．Ｎ．Ｙ トンプソン 35404 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 11時 05分に出品され04月22日 11時 05分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼット・エヌ・ワイ ビジネスバッグ B4・13インチPC収納可 ショルダーベルト着脱可 メンズ Ｚ．Ｎ．Ｙ トンプソン 35404 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ゼット・エヌ・ワイ

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