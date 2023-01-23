『デンサン カーボンフィッシャー 5m DCF-5000S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 38分に出品され03月24日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デンサン カーボンフィッシャー 5m DCF-5000S
【商品説明】
・伸長時長さ:5Mタイプ
・収納時長さ:68cm
・竿数:23
・竿最大径:φ55mm
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8243円
672 入札履歴
終了
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