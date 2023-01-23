『デンサン カーボンフィッシャー 5m DCF-5000S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 38分に出品され03月24日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デンサン カーボンフィッシャー 5m DCF-5000S



【商品説明】

・伸長時長さ:5Mタイプ

・収納時長さ:68cm

・竿数:23

・竿最大径:φ55mm



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。