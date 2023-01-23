『2023-2024年カレンダー - 2023年7月~2024年12月までの18ヶ月の壁掛けカレンダー 12インチ x 17インチ ツインワイヤーバ?【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 07時 13分に出品され03月19日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2023-2024年カレンダー - 2023年7月から2024年12月までの18か月の壁掛けカレンダー、12インチ x 17インチ、ツインワイヤーバインディング、ユリウス日付付きの罫線スペース、ご自宅やオフィスの計画と整理に最適です。
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落札価格8243円
222 入札履歴
終了
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