『A Year at Clove Brook Farm: Gardening Tending Flocks Keeping Bees Collecting Antiques and Entertaining Friends (Hardcover)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 14時 59分に出品され03月18日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】240ページ 226*287mm 言語： English 国： アメリカ 1520g ISBN : 9780847869749
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落札価格8243円
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