『エバニュー(EVERNEW) キッズラダーロープ ETE157【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 06時 12分に出品され03月22日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エバニュー(EVERNEW) キッズラダーロープ ETE157



【商品説明】

・サイズ=長さ5m×幅30cm自重=約1.3kg材質=プレート:ポリエチレン(16枚)、テープ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロンプレート間隔は自由にスライド調節が可能ROC



【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 38.20 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。