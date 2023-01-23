『LIARTY ネイルダスト 集塵機 ネイルダストコレクター ネイル 集塵機 強力吸収 ネイル ダスト 吸引 ネイルダストクリーナー 電動 40W AC【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 09時 32分に出品され03月30日 09時 32分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【40Ｗ強力吸収】ネイル集塵機が40Ｗ強力集塵なので、真空効果付き、ネイルダストをきれいに掃除できます。
【良好な熱放散】後ろは中空デザインで、使用中に発生した熱を放散しやすいので、熱くならずに長時間使用できます。
【強力な耐久力】フレームは高品質の素材を採用し、強度は大きく、歪みは最小限で、耐久性は長くなっています。
【清掃簡単】ィルタスクリーンは簡単に交換でき、清掃や繰り返し使用できます。（水で洗うことはお控えください。）
【適用場合】ネイルファイル、ネイルマニキュア、ネイルエクステンション、UVジェルネイル、クリスタルネイルなど、さまざまな埃の多いネイルアートケア処置に適用できます。家庭やマニキュア用、サロンにもお使い頂けます。
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落札価格8243円
894 入札履歴
終了
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