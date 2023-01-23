LIARTY ネイルダスト 集塵機 ネイルダストコレクター ネイル 集塵機 強力吸収 ネイル ダスト 吸引 ネイルダストクリーナー 電動 40W AC【2024年最新】

商品情報

【40Ｗ強力吸収】ネイル集塵機が40Ｗ強力集塵なので、真空効果付き、ネイルダストをきれいに掃除できます。

【良好な熱放散】後ろは中空デザインで、使用中に発生した熱を放散しやすいので、熱くならずに長時間使用できます。

【強力な耐久力】フレームは高品質の素材を採用し、強度は大きく、歪みは最小限で、耐久性は長くなっています。

【清掃簡単】ィルタスクリーンは簡単に交換でき、清掃や繰り返し使用できます。（水で洗うことはお控えください。）

【適用場合】ネイルファイル、ネイルマニキュア、ネイルエクステンション、UVジェルネイル、クリスタルネイルなど、さまざまな埃の多いネイルアートケア処置に適用できます。家庭やマニキュア用、サロンにもお使い頂けます。