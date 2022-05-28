『[Blu-Ray]Paradox Live Dope Show-2022.5.28 PACIFICO Yokohama National Convention Hall- Blu-ray 悪漢奴等【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 37分に出品され03月28日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽その他 発売日:2022/10/28 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2022/05/30 悪漢奴等 パラドックスライブドープショー2022528パシフィコヨコハマナショナルコンベンションホール オムニバス 特典:スリーブケース 内容:TURN IT UP!!!!!! -悪漢SOUL FEVER-／BAD BOYZ-悪漢奴等 Underground-／Ride Out／4REAL／Wvin’ FLg／AmBitious!!!／Better Dayz／Where they at／For my Stella／Do as I say／STRONGER／Break Outta Here／Takin’ Over／Life Is Beautiful／ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes-／FBulous／Rap Guerrilla -Paradox Live All ARTISTS-／TURN IT UP!!!!!! -悪漢SOUL FEVER-／BAD BOYZ-悪漢奴等 Underground-／Ride Out／4REAL／Wvin’ FLg／AmBitious!!!／Better Dayz／Where they at／New ＆ Classic／Rooftop／ギラギラCANDY NIGHT／The Sound Of Voltage／Jumping In to My World／Takin’ Over／Life Is Beautiful／ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes-／FBulous／BURAIKAN is Back／Rap Guerrilla -Paradox Live All ARTISTS- 解説:エイベックス×ジークレストによる