『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル AMZ-SALF-0051 BLGM マットガンメ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 05時 57分に出品され03月06日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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原産国:日本

フレームカラー:マットガンメタリック×ダークガンメタリック

レンズカラー:偏光スモーク(偏光度97%以上)

可視光線透過率:27%

紫外線透過率:0.1%以下

サイズ H4.9cm W14.0cm

フレーム素材 ナイロン(プラスチック)

レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

重さ 16g

対象:大人用