『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 23分に出品され04月16日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,242円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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日本製サングラス

おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング)

可視光線透過率 12%(晴天向き)偏光度 90%以上

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)

セット内容 : セミハードケース、取扱説明書

サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm / 重さ25g

フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)

フレームカラー : ブラック、レンズカラー : シルバーミラー×偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ)

対象シーズン: 通年; 発売年・モデルイヤー: 2018