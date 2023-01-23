『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-3167 BK ブラック フィッシング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 23分に出品され04月16日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,242円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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日本製サングラス
おすすめ用途 : スポーツ全般(特にフィッシング)
可視光線透過率 12%(晴天向き)偏光度 90%以上
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
サイズ(フロント外寸)高さ4.2cm 横幅14.3cm / 重さ25g
フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
フレームカラー : ブラック、レンズカラー : シルバーミラー×偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ)
対象シーズン: 通年; 発売年・モデルイヤー: 2018
エレッセ スポーツサングラス
¥ 8239
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック 横幅14.1cm × 高さ4.5cm
¥ 8239
BNUSサングラスメンズ偏光レンズスポーツ運転 (クリスタルブラウン， 偏光)
¥ 8239
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0168 BK ブラック 横幅14.1cm × 高さ4.5cm
¥ 8238
BUNNY WALK(バニーウォーク) 偏光サングラスBW-024 BW-0242C ハーフブラウン&ブラック HC-BROWN ポップアッ
¥ 8238
ウベックス(uvex) sportstyle 802 ブラック(シルバー)
¥ 8238
BOBSTER(ボブスター) AXL ブラック サングラス イエローレンズ オートバイ UV100%カット EAXL001Y 遮光 ウテン
¥ 8238
ルディプロジェクト スポーツ ユーティリティ フレーム ゴルフ 自転車 ロード バイク メガネ クリップオン エキノクス SX/カリオス/ウ
¥ 8238
Gamakatsu 偏光サングラス GM1783 スモーク
¥ 8238
AXE(アックス) スポーツサングラス BK AX407DPX
¥ 8238
RUDYPROJECT サングラス交換レンズ カットライン レンズ クリアレンズ LE631103 レンズ幅:139mm
¥ 8238
LEOTTI レオッティ スポーツ サングラス UVカット 撥水 クリアレンズ 夜間 ランニング LEO-02 ブラック
¥ 8238
LEOTTI レオッティ スポーツ サングラス UVカット 撥水 クリアレンズ 夜間 ランニング LEO-02 ブルー
¥ 8238
Tifosi(ティフォージ) 流行 シールド 競技 ハーフフレーム Critクリット クリスタルブラック/インライヴン/バイク 134040
¥ 8237
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ストリックスアイ ミラーレンズモデル STRIX I-0701 OR ブラッドオレンジ×ブラッ
¥ 8236
スワンズ スポーツ サングラス エアレス リーフ フィット ライトアイスブルーカラー ミラーレンズ モデル SALF-0715 BK ブラッ
¥ 8235
スポーツネックレス erg(エルグ) シナプスZERO (ブラック×レッド）M49?
¥ 8661
phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 50cm
¥ 8660
落札価格8242円
701 入札履歴
終了
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