『【12個セット】エピラット 除毛クリームキット (トリートメントEX配合) 150g [医薬部外品]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 22時 37分に出品され05月07日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,242円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 むだ毛にしっかり密着するクリームタイプの除毛剤。

１本でぬって取りやすいやわらかタッチのヘラ付き。

腕・足・わきの下などに。