『ビューティーラッシュ BEAUTYLASH TM オリジン センシティブ 1.5mL 4個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 41分に出品され03月07日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,242円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビューティーラッシュ BEAUTYLASH TM

『オリジン・センシティブ』 (1.5mL)

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まつ毛美容液(お試しサイズ)



ヒアルロン酸やブドウ種子エキスなどの美容成分と、シルクアミノ酸やニンジンエキスなど、まつ毛・眉毛をコートする成分を配合。



ビューティーラッシュには2種類のタイプがございます。

オリジン 【復刻版】

発売当時のオリジナル処方

センシティブ 【低刺激版】

オリジンより低刺激成分を重視