『バリアスチープ S925銀 リング 5R-U-82 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 08分に出品され04月03日 09時 08分に終了予定です。即決価格は8,241円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バリアスチープ S925銀 リング 5R-U-82 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.50 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ バリアスチープ

S925銀

リング

5R-U-82

並行輸入品