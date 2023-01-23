『phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー O【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 12分に出品され04月05日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,241円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツ ネックレス、ブレスレット

【商品名】

phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ネイビー O



【商品説明】

・カラー：ネイビー

・サイズ：S

・性別：ユニセックス

・素材：ポリエステル100％



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。