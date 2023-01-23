『phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ブラック 2XO【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 56分に出品され03月23日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,241円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スポーツ ネックレス、ブレスレット
【商品名】
phiten(ファイテン) ウォームアップパンツ ブラック 2XO
【商品説明】
・カラー：ネイビー
・サイズ：S
・性別：ユニセックス
・素材：ポリエステル100％
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8241円
427 入札履歴
終了
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