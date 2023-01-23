『高儀 EARTH MAN マルチサンディングソー MSS-100SC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 09時 37分に出品され04月01日 09時 37分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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木材・金属の中抜き切断・面一切断などに
木材のきわ切りに、剥離作業に
コーナーなどのサンディングに
電圧:AC100Ｖ、周波数:50/60Hz、電流:2.2A、定格消費電力:200W
無負荷振動数:~約17，000min-1
振動角度:約3.2度、騒音値(無負荷時):約85dB
本体サイズ:約長さ300×幅59×高さ90(mm)、質量:約1.3kｇ(付属品除く)
コード長:約1.8m
定格時間:30分
セット内容:カットソー 木工用×1個、カットソー 金属用×1個、カットソー 木工きわ切り用×1個、スクレーパー×1個、サンディングパッド×1個、サンディングペーパー♯80・♯120・♯180×各1枚、キャリーバッグ×1個
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落札価格8240円
505 入札履歴
終了
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