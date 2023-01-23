『YOYO(ヨーヨー) ミトン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 15分に出品され04月16日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
YOYO(ヨーヨー) ミトン
【商品説明】
・YOYO ハンドルバーに簡単に取り付け可能
・撥水加工
・散歩中も両手が自由に使えて便利
・最高温度30度で洗濯機洗い可
・白いボア素材の裏地と、二重構造のパッドで温かさをしっかりキープ
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 27.30 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8240円
815 入札履歴
終了
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