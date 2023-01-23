『YOYO(ヨーヨー) ミトン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 15分に出品され04月16日 14時 15分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YOYO(ヨーヨー) ミトン



【商品説明】

・YOYO ハンドルバーに簡単に取り付け可能

・撥水加工

・散歩中も両手が自由に使えて便利

・最高温度30度で洗濯機洗い可

・白いボア素材の裏地と、二重構造のパッドで温かさをしっかりキープ



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 24.10 cm

奥行 : 27.30 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。