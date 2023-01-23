『CALFLEX テニス・バドミントン設備用品 テニスネット バドミントンネットセット CTN-145 簡易ネット ブルー×ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 27分に出品され03月16日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CALFLEX テニス・バドミントン設備用品 テニスネット バドミントンネットセット CTN-145 簡易ネット ブルー×ブラック
【商品説明】
・ショルダーバッグ付
・収納時サイズ:幅約14?×奥行約9.5?×高さ約110.5?
・対象シーズン: オールシーズン
・材質「フレーム」:スチール、「ネット」:ポリエチレン
・組立てサイズ:幅約300?×奥行約100?×高さ約95?(テニス用)・約155?(バドミントン用)
・重量:約3.5?
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 110.00 cm
重量 : 3.75 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8240円
810 入札履歴
終了
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