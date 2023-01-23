『CALFLEX テニス・バドミントン設備用品 テニスネット バドミントンネットセット CTN-145 簡易ネット ブルー×ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 27分に出品され03月16日 13時 27分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CALFLEX テニス・バドミントン設備用品 テニスネット バドミントンネットセット CTN-145 簡易ネット ブルー×ブラック



【商品説明】

・ショルダーバッグ付

・収納時サイズ:幅約14?×奥行約9.5?×高さ約110.5?

・対象シーズン: オールシーズン

・材質「フレーム」:スチール、「ネット」:ポリエチレン

・組立てサイズ:幅約300?×奥行約100?×高さ約95?(テニス用)・約155?(バドミントン用)

・重量:約3.5?



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 110.00 cm

重量 : 3.75 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。