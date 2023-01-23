『VENTOTA ペンダントライト 2灯 北欧 おしゃれ 照明 リビング 常夜灯付き ソケット E26 ダクトレール照明 ぺんだんとらいと ダ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 38分に出品され03月12日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペンダントライト

【商品名】

VENTOTA ペンダントライト 2灯 北欧 おしゃれ 照明 リビング 常夜灯付き ソケット E26 ダクトレール照明 ぺんだんとらいと ダ

VENTOTA



【商品説明】

・インテリアの黄金比を生かした照明器具、お部屋をもっと素敵に演出 目に心地よく理想的とされるインテリアは、ベースカラー70％、メインカラー25％、アクセントカラー5％程度と言われています。 この「インテリア黄金比」を意識してデザインされたのは、ペンダントライトFeboです。ベースカラーとなるのは艶感をなくしたマットなスチール製電球カバー、メインカラーは温かみがある無垢材電球ソケット、アクセントカラーはコードとプルチェーンスイッチ、それぞれの異なる素材とカラーを絶妙なバランスで仕上げられ、インテリアーのコーディネートをする際に困るこ



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。