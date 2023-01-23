『オジエ メンズ ワイシャツ カッターシャツ 長袖 綿100％ 形態安定 ウィングカラー 比翼仕立て ダブルカフス 白【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 23時 26分に出品され04月15日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ozie(オジエ)」より引用"
【商品名】
オジエ メンズ ワイシャツ カッターシャツ 長袖 綿100％ 形態安定 ウィングカラー 比翼仕立て ダブルカフス 白
【商品説明】
・【カフス型】長袖・ダブルカフス
・【商品番号】8912-2-WHITE-S-3780
・【寸法】サイズ表（画像）をご覧下さい。 ※ネクタイ(画像)は別途です。
・【衿型】ウィングカラー・比翼仕立て/フライフロント・ヒダなし
・メイン素材: 綿
・素材構成: 100% 綿
・綿100％の本格派仕様！タキシード・モーニングとフォーマルシーンでの使い勝手抜群。ホワイト 白
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シャツ メンズ 七分袖 五分袖 カジュアルシャツ 春 夏 秋 半袖 ビジネス おしゃれ 大きいサイズも多数 五分袖シャツ特集バナーから
¥ 8240
シャツ メンズ 七分袖 五分袖 カジュアルシャツ 春 夏 秋 半袖 ビジネス おしゃれ 大きいサイズも多数 五分袖シャツ特集バナーから
¥ 8240
デシグアル カジュアルシャツ シャツロングスリーブ CIRIACO メンズ グレー/ブラック EU S (日本サイズS相当)
¥ 8240
セカンドルーツ フード ロング コート 裏起毛 カジュアル ベンチコート アウター あたたかい 防寒 秋 冬 上着 パーカー こーと フーデ
¥ 8240
デシグアル カジュアルシャツ シャツロングスリーブ CIRIACO メンズ グレー/ブラック EU S (日本サイズS相当)
¥ 8240
ディーゼル DIESEL S-GIRK-HOOD-B8 SWEAT-SHIRT プルオーバーパーカー【OFFWHITE】 A03270 GRAL 129/m-tops
¥ 8239
カーディガン 【 TOWNCRAFT / タウンクラフト 】 SHAGGY JACQUARD CARDIGAN シャギー ジャガードカーディガン TC
¥ 8239
P最大16倍11/12限定 (取寄) コロンビア メンズ スティーンズ マウンテン フル ジップ men Steens Full
¥ 8239
スウェット AAPE NOW CREW NECK SWEAT
¥ 8239
tシャツ Tシャツ AAPE FAUX LAYERED LONG SLEVE TEE
¥ 8239
ワコール wacoal マタニティ MFY634 パジャマ ルームウェア ワンピース 授乳 産前産後兼用 半袖 前開きタイプ 綿混 M-Lサイズ プレゼント ラッピング ギフト
¥ 8239
ワコール wacoal マタニティ MFY370 パジャマ ルームウェア ワンピース ロンパース 授乳 産前産後兼用 長袖 前開きタイプ 綿100％ M-Lサイズ プレゼント ラッピ
¥ 8239
ワコールwacoal ラゼ LASEE BFA175 75シリーズ ブラジャー ノンワイヤー ABCカップ 日本製
¥ 8239
デサント ウィンドブレーカー MOVESPORT 軽量 はっ水 ストレッチ 背面ベンチレーション 蒸れにくい トレーニング メンズ BK S
¥ 8239
【予約受付】【2023年9月入荷】送料無料 パンクドランカーズ PUNK DRUNKERS PDS x POPEYE ポパイツトレーナー(S.GREEN)トレーナー ポパイコラボ
¥ 8239
カドヤ トップス SWEAT ZIP PARKA (スウェット ジップ パーカー) ブラック Mサイズ
¥ 8239
[ジェイストア] アウトドアジャケット メンズ 多機能 裏ボア パーカー アウター 防寒 防風 ジャケット 羽織 ??
¥ 8238
[ジェイストア] アウトドアジャケット メンズ 多機能 裏ボア パーカー アウター 防寒 防風 ジャケット ハイネッ
¥ 8238
落札価格8240円
629 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！