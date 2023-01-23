『オジエ メンズ ワイシャツ カッターシャツ 長袖 綿100％ 形態安定 ウィングカラー 比翼仕立て ダブルカフス 白【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 23時 26分に出品され04月15日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ozie(オジエ)」より引用"



【商品名】

オジエ メンズ ワイシャツ カッターシャツ 長袖 綿100％ 形態安定 ウィングカラー 比翼仕立て ダブルカフス 白



【商品説明】

・【カフス型】長袖・ダブルカフス

・【商品番号】8912-2-WHITE-S-3780

・【寸法】サイズ表（画像）をご覧下さい。 ※ネクタイ(画像)は別途です。

・【衿型】ウィングカラー・比翼仕立て/フライフロント・ヒダなし

・メイン素材: 綿

・素材構成: 100% 綿

・綿100％の本格派仕様！タキシード・モーニングとフォーマルシーンでの使い勝手抜群。ホワイト 白



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ オジエ

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形態安定

ウィングカラー

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ダブルカフス

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