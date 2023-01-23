『ペレンネ PERENNE 2wayバッグ リュック＆セミショルダー 軽量ナイロン 撥水加工 665 レディース 通勤 通学 マザーズ (グレ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 54分に出品され03月29日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペレンネ PERENNE 2wayバッグ リュック＆セミショルダー 軽量ナイロン 撥水加工 665 レディース 通勤 通学 マザーズ (グレ



【商品説明】

・A4サイズの収納について・・・ リュックで使用時は、上部が縮まるためA4用紙は角が折れてしまいます。 ショルダーで使用時は、A4用紙は入りますが、ナイロン素材の為使用方法によっては折れます。 A4用紙を収納される場合はハードケースに入れていただく方法が良いと思います。

・サイズ： 高さ/約33cm 幅/約35cm 奥行/約13cm ハンドルの高さ/約13〜35cm 重さ/約480g 生産地：中国 素材：本体：ナイロン（撥水加工） 付属：合成皮革

・収納スペースも豊富で、フロント、背面、内側に 便利なファスナーポケット付き。 カジュアルに持てる大人のリュックです。

・撥水加工を施したナイロン



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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