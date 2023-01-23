『ペレンネ PERENNE 2wayバッグ リュック＆セミショルダー 軽量ナイロン 撥水加工 665 レディース 通勤 通学 マザーズ (グレ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 54分に出品され03月29日 00時 54分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペレンネ PERENNE 2wayバッグ リュック＆セミショルダー 軽量ナイロン 撥水加工 665 レディース 通勤 通学 マザーズ (グレ
【商品説明】
・A4サイズの収納について・・・ リュックで使用時は、上部が縮まるためA4用紙は角が折れてしまいます。 ショルダーで使用時は、A4用紙は入りますが、ナイロン素材の為使用方法によっては折れます。 A4用紙を収納される場合はハードケースに入れていただく方法が良いと思います。
・サイズ： 高さ/約33cm 幅/約35cm 奥行/約13cm ハンドルの高さ/約13〜35cm 重さ/約480g 生産地：中国 素材：本体：ナイロン（撥水加工） 付属：合成皮革
・収納スペースも豊富で、フロント、背面、内側に 便利なファスナーポケット付き。 カジュアルに持てる大人のリュックです。
・撥水加工を施したナイロン
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
イーサプライ ビジネスリュック 雨に強い耐水 止水ファスナー シンプルデザイン 通勤＆出張 メンズ EZ2-BAGBP023WP
¥ 8240
イーサプライ サコッシュ 斜め掛け ミニショルダーバッグ デニム 日本製 ショルダーベルト付 撥水 ネイビー EZ2-BAG178NV
¥ 8240
イーサプライ サコッシュ 斜め掛け ミニショルダーバッグ デニム 日本製 ショルダーベルト付 撥水 ブラック EZ2-BAG178BK
¥ 8240
イーサプライ バックパック メンズ リュックサック A4 コンパクト 通勤 旅行 PCリュック ファーストダウン 9L EZ2-BAGFT6
¥ 8240
ヴォルッタ フォルテシリーズ ショルダーバッグ メンズ VOL363 01 ブラック
¥ 8240
マキャベリック ボディバッグ・ワンショルダー 312010311 D.NV/RED (941)
¥ 8240
トートバック ショルダーバッグ バッグ 2way メンズ ビジネス 本革 革 ヌメ革 栃木レザーハンドメイド ファスナー a4 調節可 ネイ
¥ 8240
エムシー多機能収納 ビジネスバッグ メンズ ビジネスリュック バックパック 通勤 出張 旅行 通学 大容量 撥水 USBポート充電 A4 1
¥ 8240
[デバイス] gear 4way ヒップバッグ DWH80098 カーキ
¥ 8240
アウトドアプロダクツ リュック モダン ネイティブ 無地 PC収納 大容量 ブラック2(プレーン)
¥ 8240
トランジットゲート ビジネスリュック リュック ビジネス バッグ メンズ リュックサック 通勤 通学 A4 PC収納 TransitGate
¥ 8240
アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ クレイジー
¥ 8240
サンド グラス リュック A4対応 3WAY 1802-3G63 ブラック
¥ 8240
アウトドアプロダクツ リュック A4収納 PC収納 大容量 30L カーブライン 刺繍 ポケット多数 ブラック
¥ 8240
イマイバッグ QUAY 3way 撥水加工 ナイロン リュック マザーズバッグ 軽量 大人 シンプル レディース 99385 グレー
¥ 8240
イマイバッグ QUAY 3way 撥水加工 ナイロン リュック マザーズバッグ 軽量 大人 シンプル レディース 99385 ブラック
¥ 8240
イマイバッグ QUAY 3way 撥水加工 ナイロン リュック マザーズバッグ 軽量 大人 シンプル レディース 99385 チョコ
¥ 8240
スラッシャー ユニセックス リュック (コーティング) THR-148 / Coating Backpack 28L おしゃれ A4収納 B
¥ 8240
落札価格8240円
842 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！