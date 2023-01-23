『アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ クレイジー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 29分に出品され03月24日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ クレイジー



【商品説明】

・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能

・タテ49cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:8(外側6/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:540g



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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