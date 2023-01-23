『ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ コン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 45分に出品され03月06日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「Bianchi(ビアンキ)」より引用"



【商品名】

ビアンキ ボディバッグ 撥水 メンズ コン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

ボディバッグ

撥水

メンズ

コン