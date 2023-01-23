『ミズノ スペクトラオーダー ボクシングウエア 受注生産 ボクサーパンツ（メンズ） ブライトトリコットMS2 股下25cm 22JS2B65【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 48分に出品され03月03日 09時 48分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：Mizuno ミズノ

カテゴリ：ボクシング



種別：ボクシングウエア

シリーズ：スペクトラオーダー受注生産（メンズ）

商品名：ボクサーパンツ（メンズ）

ブライトトリコットMS2

スタイル：股下25cm（Lサイズ）

＊1サイズごとに1cm上下します。

・スリット：10cm固定

・ウエストゴム：5本入り

・ベルト幅：10cm

仕様：

受注生産（納期は約40日~）／返品・キャンセル不可商品

素材：ブライトトリコットMS2

品質：ポリエステル100%

光沢があり、かつ肌触りが良く快適な着心地です。強さと吸汗性を兼ね備えた素材です。

原産国：日本



下記配色カラーチャートご参考に、各部位のカラーをご選択ください。

デザイン画はイメージです。製品とは色・デザインが多少異なる場合があります。

*こちらの生地の商品は、ミズノボクシングオーダーシャツと生地が合いませんので、アマチュア公式試合には使用できません。

