『キャンピングムーン(CAMPING MOON) アウトドア ダッチオーブン 10インチ 4WAYダッジオーブン DO-28 ブラック M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 16時 13分に出品され03月17日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 セット重量: (約)10kg

セット内容:1リッド(1点)、2スキレット(1点)、3インナーネット(1点)、4ポット(1点)、5帆布製収納バッグ

外形寸法:1収納サイズ:約φ275×240mm、2リッド:約φ275×60mm、3スキレット:約φ280x60mm

4インナーネット:約φ210×20mm、5ポット:約φ280×115mm

材質: ダクタイル鋳鉄(植物性オイル仕上げ)

部門名: ユニセックス大人