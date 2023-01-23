『キャンピングムーン(CAMPING MOON) アウトドア ダッチオーブン 10インチ 4WAYダッジオーブン DO-28 ブラック M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 16時 13分に出品され03月17日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,240円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット重量: (約)10kg
セット内容:1リッド(1点)、2スキレット(1点)、3インナーネット(1点)、4ポット(1点)、5帆布製収納バッグ
外形寸法:1収納サイズ:約φ275×240mm、2リッド:約φ275×60mm、3スキレット:約φ280x60mm
4インナーネット:約φ210×20mm、5ポット:約φ280×115mm
材質: ダクタイル鋳鉄(植物性オイル仕上げ)
部門名: ユニセックス大人
シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ D Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 74177
¥ 8632
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落札価格8240円
604 入札履歴
終了
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