オートバイフットボードステップバイク足ヤマハTMAX530 TMAX 530 T-MAX 530 2012 2013 2014【2025年度カレンダ】

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ALUMINUM WITH RUBER，物質的なタイプ}，1.1KG，製品の重さ}，0.6CM，製品の高さ}，8CM，製品の広さ}，35CM，製品の長さ}，TN5911-4，モデル名}，PCR，銘柄}，フィートは休む，項目タイプ}，FOR YAMAHA TMAX T-MAX 530，FITMENT}，2PCS X FRONT STEP AND 2PCS X REAR STEP，QUANTITY}，BLACK BLUE GOLD RED SILVER，COLOR}