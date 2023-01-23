『翌日発送・ＪＩＳハンドブック２０２１ ４ー１/日本規格協会【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 02分に出品され03月29日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する