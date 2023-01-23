『翌日発送・ＪＩＳハンドブック２０２１ ４ー１/日本規格協会【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 02分に出品され03月29日 03時 02分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
出版社名：日本規格協会
著者名：日本規格協会
発行年月：2021年07月
キーワード：ジス ハンドブック ニセンニジュウイチ*JIS ハンドブック 2021、ニホン キカク キョウカイ
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落札価格8239円
923 入札履歴
終了
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