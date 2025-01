Front Bumper Crash Bar Rear Bumper For 1 10 Simulation Climbing Car Trax Trx4 Trx-4 82046-4 Bronco【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

※お届けする商品はオプションでお選びいただいた商品となります。

※海外配送のため、発送から商品到着まで時間がかかります。

(10-30日程度)

※システムで在庫調整を行っておりますがタイミングにより在庫が無い場合があります。

その際は申し訳ございませんがご購入をキャンセルとさせていただきますので予めご了承ください。



[xlmodel]-[custom]-[51945]

Brief introduction: According to the classic shape design of the prototype car,

?the original car is non-destructively installed,?

the whole piece of stainless steel is processed,

?the surface is more scratch-resistant,?

the texture is long-lasting and the front bar weighs 270 grams,?

and the rear bar weighs 150 grams.

?

For: TRAX TRX-4 Bronco series models.

?

Product display: (The product is hand-high gloss,?

there will be slight difference between product batches, please refer to the actual product)

?

Match the original pre-insurance and rear fuse bracket mounting positions.?

Additional DIY screw mounting bits are reserved.

?

Note: Lo