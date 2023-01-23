『マクリームーア 10年 46度 700ml アラン蒸溜所 シングルモルトウイスキー【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 14時 22分に出品され05月07日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「マクリームーア」はアラン蒸溜所で造られるライトピーテッドタイプのシングルモルト（フェノール値20ppm）。ファーストフィルバーボン樽原酒のみを使用した10年熟成です。



《テイスティングコメント》

・色：輝きのあるゴールド

・香り：ピートスモーク、バニラ、ナツメグ、ホワイトペッパー、オーク

・テイスト：ハチミツ、シロップ、桃、ピートスモーク、ペッパー、ジンジャー

