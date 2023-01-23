『アンカーチェーン 8mmφ×5m【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 10時 15分に出品され04月14日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 重量：1.4kg/m

破断強度：4030kg

両エンドシャックル付、ドブ漬け亜鉛メッキショートリンク。

ISO4565、EN24565規格