『アンカーチェーン 8mmφ×5m【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 10時 15分に出品され04月14日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
重量：1.4kg/m
破断強度：4030kg
両エンドシャックル付、ドブ漬け亜鉛メッキショートリンク。
ISO4565、EN24565規格
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落札価格8239円
564 入札履歴
終了
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