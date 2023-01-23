『ゲラン 香水 ゲラン ミツコ (レフィラブル) (箱なし) EDT・SP 93ml MITSOUKO REFILLABLE GUERLAIN 新品 未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 57分に出品され03月29日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※本品は、「箱なし品」になります。掲載画像にあるパッケージは付いておりませんのでご注意ください。時代を超越した不滅のシプレー・スパイシー・フルーティー。トップでベルガモットなどが清清しく端整に香り立ち、ミドルでローズ、ジャスミン、ピーチなどが、洗練された優美を表出させ、ラストでオークモス、スパイス類、ウッドなどが、奥ゆかしい日本女性の官能や様式美を見事に描きます。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ゲラン ミツコ(レフィラブル) オーデトワレ スプレータイプ 93ml ] 英語名[ GUERLAIN MITSOUKO EAU DE TOILETTE SPRAY REFILLABLE ]
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落札価格8239円
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終了
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