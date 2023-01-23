『goot(グット) 卓上はんだ吸煙器 静電対策 SS-10AS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 14時 20分に出品され04月23日 14時 20分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電気用品安全法 適合品

RoHS2適合品

定格電圧 100VAC50/60Hz

消費電力 27W(50Hz)/22W(60Hz)

外形寸法 206(W)×207(H)×132(D)mm

重量 1.1Kg

替フィルター3枚付き