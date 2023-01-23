『冬人88(ふゆと) 2dl 大根 ダイコン だいこん【ナント 種 たね タネ】【通常5倍 5のつく日はポイント10倍】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 15時 44分に出品され04月19日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 秋の遅蒔きで能力発揮！9月上旬蒔きで年内収穫（平坦地）、9月中旬?110月上旬蒔きで年内?2月収穫（暖地）に好適する。 商品カテゴリ 全国種苗出荷センター 種類別 根菜類の種 だいこん 花、ガーデニング 種、種子 葉菜

商品コード nt0014