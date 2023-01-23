『冬人88(ふゆと) 2dl 大根 ダイコン だいこん【ナント 種 たね タネ】【通常5倍 5のつく日はポイント10倍】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 15時 44分に出品され04月19日 15時 44分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
秋の遅蒔きで能力発揮！9月上旬蒔きで年内収穫（平坦地）、9月中旬?110月上旬蒔きで年内?2月収穫（暖地）に好適する。
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商品コード
nt0014
ズバリ163 350粒 胡瓜 キュウリ きゅうり ときわ交配 【ときわ研究所 種 たね タネ】【通常5倍 5のつく日はポイント10倍】
¥ 8239
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¥ 8653
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¥ 8640
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¥ 8632
LED照明付水耕栽培キット VEGUNI(ベジユニ) 日本製 W336×D150×H336mm
¥ 8630
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¥ 8630
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¥ 8610
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¥ 8598
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¥ 8595
EC Grow 水耕栽培キット ベランダ 水耕栽培 土を使わず 室内栽培や野菜育成に 36穴 作動時間可調節 専用ミニポンプ付き
¥ 8594
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¥ 8588
落札価格8239円
257 入札履歴
終了
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