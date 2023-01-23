『i Wear 12 Pro，12 / iPhone 12 Pro，12ケース VRP 1枚革で包む、iPhoneレザージャケット イタリア製【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 05時 51分に出品され04月22日 05時 51分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

i Wear 12 Pro，12 / iPhone 12 Pro，12ケース VRP 1枚革で包む、iPhoneレザージャケット イタリア製



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 9.30 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。