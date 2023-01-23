『エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 27分に出品され03月30日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エルパ (ELPA) リモコン ライティングバー ダクトレール ライティング ダクト レール (シーリング型 / 60cm) 天井照明 照明
【商品説明】
・【本体】
・レールの長さ:60cm。
・定格:AC100V5A合計500Wまで。
・本体カラー:アイボリー。
・本体質量:約1.0kg。
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 71.30 cm
重量 : 1.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8239円
14 入札履歴
終了
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