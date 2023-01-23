『WEDOLIGHTING LED天井照明 ４灯 シーリングライト スポットライト ダクトレール ペンダントライト リビング ダイニング 照明【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 36分に出品され03月13日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WEDOLIGHTING LED天井照明 ４灯 シーリングライト スポットライト ダクトレール ペンダントライト リビング ダイニング 照明



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 28.30 cm

奥行 : 44.30 cm

重量 : 2.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。