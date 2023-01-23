『【送料無料】（まとめ）ソフトラバーブラシ OC-08（ペット用品）〔×12セット〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 45分に出品され03月31日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ）ソフトラバーブラシ OC-08（ペット用品）【×12セット】 【ジャンル・特徴】 お肌にやさしい抜け毛取り用ブラシです。ソフトタイプなので皮膚にやさしいラバーブラシです。