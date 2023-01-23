『デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ スカート ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ ポケット4つ レディース BL00(ブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 11分に出品され03月11日 18時 11分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ スカート ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ ポケット4つ レディース BL00(ブ
【商品説明】
・メイン素材: 本体ポリエステル90%ポリウレタン10%:裾リブ部ポリエステル100%
・標準
・素材構成: 本体: 90% ポリエステル， 10% ポリウレタン; 裾リブ部: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 0.10 cm
横幅 : 0.10 cm
奥行 : 0.10 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8239円
525 入札履歴
終了
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