『デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ スカート ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ ポケット4つ レディース BL00(ブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 11分に出品され03月11日 18時 11分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ 22年秋冬モデル ゴルフ スカート ストレッチ 吸汗 防風 UVケア UPF50+ ポケット4つ レディース BL00(ブ



【商品説明】

・メイン素材: 本体ポリエステル90%ポリウレタン10%:裾リブ部ポリエステル100%

・標準

・素材構成: 本体: 90% ポリエステル， 10% ポリウレタン; 裾リブ部: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.10 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。