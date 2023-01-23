『小川キャンパル PVCマルチシート 270×270用 1405【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 03時 04分に出品され04月13日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 37.90 cm

重量 : 3.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・カラー:チャコールグレー

・収納サイズ:40×27.5cm

・収納袋付き

・固定部:ハトメ、ショックコード、プラフック

・素材:PVC

・適応テント:ピスタ5

・適応テント床サイズ:270×270cm

・重量:3.38kg