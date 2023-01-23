『★新品★絵本ラック おもちゃ 収納ラック ボックス スライドドア付き 収納棚 本箱 子供用シェルフ 木製 大容量 子供服 本棚 入学 入園 出産祝い BOX付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 17分に出品され03月20日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【収納力抜群でお部屋すっきり】小物類はまとめてすっきりしまえて、お気に入りの雑誌や本はおしゃれにディスプレイできます。

【なんでも収納できるカラフルBOX】カラフルBOXが四つあり、おもちゃやお服などすっきり収納できます。

【省スペース】お部屋に馴染むシンプルデザインのラック。様々な物を省スペースでスッキリ収納できます。

【小物や写真をディスプレイ】お好みの雑貨を並べてディスプレイとして楽しめる。

【選べる2カラー】明るく柔らかい印象のピンクと、シックで落ち着いた印象のブルーの2色。お部屋の雰囲気にあわせて。

【ご注意・付属品】?単な組み立て品 日本語の組立マニュアル付属