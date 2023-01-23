『子供 ドレス 女の子 結婚式 黒 紺 白 キッズ ジュニア 90 100 110 120 130 140 150 cm ロング ロングドレス 160 発表会 ワンピース ノースリーブ ピアノ 発表会【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 13時 43分に出品され05月11日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 .:*†˚
ドレス 「サイズ指定」オプション料金：別途2560円。 サイズ指定の場合、交換・返品等は、お受け出来かねます。ご了承ください。 「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」
素材 .:*†˚
紗/レースなど
カラー .:*†˚
ブラック/ネイビー/ホワイト
サイズ（cm） .:*†˚
90/着丈72 バスト52 ウエスト52 100/着丈80 バスト56 ウエスト54 110/着丈90 バスト60 ウエスト56 120/着丈99 バスト64 ウエスト58 130/着丈108 バスト68 ウエスト62 140/着丈117 バスト72 ウエスト65 150/着丈126 バスト76 ウエスト69 160/着丈135 バスト80 ウエスト73 ※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦くださ
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落札価格8239円
108 入札履歴
終了
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