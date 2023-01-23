『山田照明 Zライト LEDデスクライト E26LED電球 電球色 ブラック Z-00N B セード幅φ152mm・セード高162mm・アーム【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 16時 03分に出品され02月13日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山田照明 Zライト LEDデスクライト E26LED電球 電球色 ブラック Z-00N B セード幅φ152mm・セード高162mm・アーム



【商品説明】

・E26 LED電球（電球色）7.8W×1

・光源部：色温度固定型（2700K電球色）

・明るさJIS-Aクラス相当

・白熱60W相当



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。