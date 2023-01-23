『シルク モダール ショール ストール 古希祝い 大判 モダール ペイズリー柄 花柄 高級 絹 インド製 レディース 薄手 [.a all over the world] (ラベンダー)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 17時 47分に出品され05月06日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】シルクモダール ペイズリー柄大判ストール> サイズ 幅75cm×長さ190cm＋フリンジ5cm×2 素 材 シルク50% モダール50%
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カステルバジャック CASTEL-79612 CASTEL-079612 レインボー キーケース (2.ネイビー(07)Navy)
¥ 8237
落札価格8239円
579 入札履歴
終了
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