SS イボ竹支柱 10P 16x1800【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

SS イボ竹支柱 10P 16x1800



【商品説明】

・Resin coating over extremely robust steel rod prevents rust and corrosion and is very durable

・Steel rod (PE coating)

・The tip has a precision cap, so it is easy to put in the ground and there is no need to worry about the tip coming off wh



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 181.00 cm

重量 : 2.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



*賞味(消費)期限につきまして*

商品画像は見本でございます。

当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味(消費)期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。