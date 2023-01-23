『マルボンゴルフ ネームタグ MALBON GOLF メンズ レディース MALBON NAME TAG マルボン ネーム タグ 全6色 M2343PET81OR/IV/GR/BL/RE/YE ACC【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 01時 07分に出品され03月03日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヤングゴルファーのためのストリートライフスタイルゴルフウェアブランド、MALBON GOLF（マルボンゴルフ）。

マルボンバケットを活用したネームタグです。

ゴルフ製品に取り付け、存在感を演出することができます。



素材：ポリエステル100%



※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、 また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。