『(個人宅配送不可)(送料無料) トーエイライト コートブラシナイロン150 B-2317 TOEILIGHT【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 02時 04分に出品され03月09日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
個人宅様への配送が不可の為、お届け先は屋号でお願いいたします。
サイズ/幅150cm
重さ/4.6kg
ブラシ材質：PVC（毛の長さ120-約14cm、150・180-約10cm）、柄材質：アルミパイプアルマイト仕上（サイズ25.4mm×135cm）
日本製
送料無料
※沖縄・離島は別途送料がかかります
***こちらの商品は受注生産品の為、お届けまでに約15日（土日祝日除く）程度お時間を頂戴しております。繁忙期は上記よりお時間を要する場合もございます。
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落札価格8239円
86 入札履歴
終了
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