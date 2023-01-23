『(個人宅配送不可)(送料無料) トーエイライト コートブラシナイロン150 B-2317 TOEILIGHT【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 02時 04分に出品され03月09日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 個人宅様への配送が不可の為、お届け先は屋号でお願いいたします。



サイズ/幅150cm

重さ/4.6kg

ブラシ材質：PVC（毛の長さ120-約14cm、150・180-約10cm）、柄材質：アルミパイプアルマイト仕上（サイズ25.4mm×135cm）

日本製

送料無料

※沖縄・離島は別途送料がかかります



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