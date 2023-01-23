『運動用品 体育 レクリエーション トレーニングスピードラダー 10m（プレート16本付） トーエイライト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 47分に出品され03月12日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 敏捷性を高めるラダートレーニングで体づくりを。



メーカー名／トーエイライト

サイズ／幅：50cm

材質／ベルト：ナイロン、プレート：PE（樹脂製）

連結用バックル付

収納袋付

プレートはスライド式で調節可能（10cm間隔メモリポイント付）



※屋内外兼用 商品カテゴリ いくるん店 学校用品 体育用品 スポーツ 体育器具、用品 その他体育器具

JANコード/ISBNコード 4518891254113

商品コード 148054