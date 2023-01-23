『カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 19 L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 26分に出品され03月06日 18時 26分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 19 L
【商品説明】
・トレーニングウェア
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8238円
379 入札履歴
終了
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