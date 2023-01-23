『カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 19 L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 26分に出品され03月06日 18時 26分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 19 L



【商品説明】

・トレーニングウェア

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。