『Puhang 鳥 キャリーケージ 鳥かご お散歩ケージ お出かけ バードキャリア 鳥の巣 外出 小動物用 持ち運び 持ち手付き 旅行 通院【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 01時 45分に出品され04月03日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Puhang 鳥 キャリーケージ 鳥かご お散歩ケージ お出かけ バードキャリア 鳥の巣 外出 小動物用 持ち運び 持ち手付き 旅行 通院



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。