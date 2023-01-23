『ラフィカロ トートバッグ マルシェバッグ メンズ レディース バッグ トート 大容量 レザー 袋 持ち手 牛革 一枚革 レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 22時 43分に出品され03月28日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラフィカロ トートバッグ マルシェバッグ メンズ レディース バッグ トート 大容量 レザー 袋 持ち手 牛革 一枚革 レザー
【商品説明】
・" しなやかな牛革 無垢なレザートートバッグ " 選りすぐりの高品質牛革の1枚生地を使用 1枚革 トート なので裏地も無垢なレザー裏地そのままとなっており、 あたたかい有機的な質感を楽しめます。
・[ブランド] RafiCaro - ラフィカロ - [スペック] ・メイン収納
・サイズ : 縦 62cm × 横 40cm × 厚み 1cm 重さ : 265g 素材 : 牛革
・シンプルなレザーの「袋」だから 持ち運びたいものを好きに持ち運べる。 何も考えず、なすがままに。 2?ペットボトル4本ならサクっと包み込む大口＆大容量 スマホや財布などの小物はもちろん B4サイズのファイルなど、大き目な冊
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 31.40 cm
奥行 : 45.20 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8238円
459 入札履歴
終了
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