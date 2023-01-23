ラフィカロ トートバッグ マルシェバッグ メンズ レディース バッグ トート 大容量 レザー 袋 持ち手 牛革 一枚革 レザー【2024年最新】

商品情報

【商品名】

ラフィカロ トートバッグ マルシェバッグ メンズ レディース バッグ トート 大容量 レザー 袋 持ち手 牛革 一枚革 レザー



【商品説明】

・" しなやかな牛革 無垢なレザートートバッグ " 選りすぐりの高品質牛革の1枚生地を使用 1枚革 トート なので裏地も無垢なレザー裏地そのままとなっており、 あたたかい有機的な質感を楽しめます。

・[ブランド] RafiCaro - ラフィカロ - [スペック] ・メイン収納

・サイズ : 縦 62cm × 横 40cm × 厚み 1cm 重さ : 265g 素材 : 牛革

・シンプルなレザーの「袋」だから 持ち運びたいものを好きに持ち運べる。 何も考えず、なすがままに。 2?ペットボトル4本ならサクっと包み込む大口＆大容量 スマホや財布などの小物はもちろん B4サイズのファイルなど、大き目な冊



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 31.40 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。