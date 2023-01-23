『エバリエント ポータブルレコードプレーヤー PT-208E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 22時 50分に出品され04月10日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エバリエント ポータブルレコードプレーヤー PT-208E
【商品説明】
・2Wのスピーカーでレコードの再生のみも可能
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レコードをUSB、SDにダイレクト録音
・場所を取らないコンパクトサイズ
・安心の日本語表示ボタン
・録音もボタンひとつで簡単操作
・電源コード、または乾電池(単3乾電池6本、別売り)使用可で場所を選ばず使える
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 38.50 cm
重量 : 1.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8238円
769 入札履歴
終了
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