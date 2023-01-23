『エバリエント ポータブルレコードプレーヤー PT-208E【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 22時 50分に出品され04月10日 22時 50分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エバリエント ポータブルレコードプレーヤー PT-208E



【商品説明】

・2Wのスピーカーでレコードの再生のみも可能

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レコードをUSB、SDにダイレクト録音

・場所を取らないコンパクトサイズ

・安心の日本語表示ボタン

・録音もボタンひとつで簡単操作

・電源コード、または乾電池(単3乾電池6本、別売り)使用可で場所を選ばず使える



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 1.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。